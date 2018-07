Cerca de 200 sem-terra invadem sede do Incra no Pontal Cerca de 200 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) invadiram hoje o escritório regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Teodoro Sampaio, no Pontal do Paranapanema, extremo oeste do Estado de São Paulo. A ação faz parte da Jornada Nacional em Defesa da Educação e do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera). Os líderes do movimento alegam que o programa educacional sofreu corte de recursos.