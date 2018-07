Cerca de 200 sites públicos foram alvos de hackers, diz Serpro

"Continuamos administrando ataques. Eles não pararam", disse em entrevista o diretor-presidente do Serpro, Marcos Mazoni, que enfatizou que ataques a sites públicos são rotineiros.

"Estamos com mais do que o dobro de ataques do que o normal. E, na semana passada, foi mais de dez vezes superior", disse.

Os ataques de hackers contra sites públicos brasileiros chegaram a tirar do ar, na quinta-feira passada, o portal da Presidência da República. Outros sites, como o da Receita Federal e do IBGE, também foram alvo.

O presidente do Serpro reiterou que nenhum dado sigiloso foi roubado dos portais. Só houve acesso a dados públicos, segundo ele.

"Nenhum dado saiu de nossas bases. Não houve invasão de dados de base segura", disse Mazoni.

(Reportagem de Leonardo Goy)