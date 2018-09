Cerca de 3,5 mil sofrem com chuvas no Rio e no Espírito Santo

Quase 2 mil pessoas no Rio de Janeiro e cerca de 1.500 no Espírito Santo foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram grande parte das regiões Sul e Sudeste do País. No Estado do Rio, os municípios de Barra do Piraí, Paracambi, Silva Jardim, Rio Bonito e Carapebus decretaram situação de emergência. Em Rio Bonito, uma menina de 3 anos e uma mulher de 23 morreram na terça-feira, 25, soterradas no desabamento de suas casas. A Defesa Civil carioca informou que há 1.508 desalojados e 477 desabrigados. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva Empresária pára fábrica e dá gerador a hospital Mais de 60 mil casas continuam sem luz Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas No Espírito Santo, Iconha, Vargem Alta, Baixo Guandu, Vila Velha, Domingos Martins, Marechal Floriano, Guarapari e Itapemirim também decretaram situação de emergência. No Estado há 450 pessoas desalojadas - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e 336 desabrigadas - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos. Segundo a Defesa Civil estadual, há locais onde já começam a faltar comida e água, como o bairro de Portal da Garças, em Vila Velha, onde a única maneira de entrar e sair é de caminhão ou embarcação. No Espírito Santo 890 imóveis foram danificados, 19 casas destruídas e outras 55 correm risco de desabamento por estarem em área de risco. Já foram registrados 91 deslizamentos de terra. Hoje, a Polícia Rodoviária Federal interditou dois quilômetros da BR-101, entre os municípios de Fundão e Ibiraçu. A previsão de reabertura da estrada é na sexta-feira, 28. Na Grande Vitória, a ferrovia Centro-Atlântica está, desde terça-feira, bloqueada por causa da queda de um barranco e de deslizamento de pedras.