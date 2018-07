Cerca de 3 mil protestam contra ação de PM na USP Cerca de três mil pessoas participaram na tarde de hoje de protesto contra a presença da Polícia Militar no campus da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista. A estimativa do número de participantes é da PM. Os manifestantes foram para o Largo do São Francisco, no centro da cidade, depois de partir em caminhada da Avenida Paulista por volta das 13 horas. A via teve o trânsito interrompido no sentido Paraíso por 30 minutos, informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Segundo a PM, a manifestação é pacífica. Não foi registrada nenhuma ocorrência até por volta das 17 horas.