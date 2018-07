Cerca de 30 pessoas são vítimas de arrastão no RJ Cerca de 30 pessoas foram vítimas de um arrastão na Pedra da Gávea, na área da Floresta da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã de hoje. Três bandidos assaltavam as pessoas que passavam por uma das trilhas da região quando um policial civil da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), que estava de folga no local, percebeu a ação dos criminosos e pediu ajuda a policiais militares do 23º batalhão (Leblon).