Cerca de 300 estrangeiros combatem governo da Somália, diz ONU Centenas de estrangeiros, tanto africanos como de fora do continente, estão lutando contra o governo da Somália (que tem apoio do Ocidente), no pior confronto dos últimos meses, disse na sexta-feira o enviado especial da Organização das Nações Unidas (ONU) ao país situado no Chifre da África.