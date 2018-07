Cerca de 40 usinas do CS vão moer cana na entressafra Aproximadamente 40 usinas de açúcar e álcool do centro-sul do Brasil, ou cerca de 15 por cento do total, seguirão moendo cana de janeiro a março de 2010, período em que normalmente as unidades param para manutenção, afirmou nesta quinta-feira Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar).