Cerca de 400 estudantes deixam prédios da UFRJ Os cerca de 400 estudantes que se abrigavam em dois prédios da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) na noite desta quinta-feira estão saindo dos imóveis. Eles alegavam que a Polícia Militar cercara os edifícios da Faculdade Nacional de Direito e do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais com o objetivo de prender arbitrariamente os estudantes, acusados de vandalismo.