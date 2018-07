Cerca de 5,5 mil imóveis continuam sem luz em SC A Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) anunciou hoje que continuam sem energia 4.442 imóveis na região de Blumenau e 1.146 da de Itajaí. O sistema de baixa tensão que atende essas áreas foi comprometido por danos registrados nas instalações residenciais e medidores. A empresa alega que os deslizamentos e a fragilidade do solo prejudicam os trabalhos de recuperação. As cidades de Blumenau e de Luis Alves apresentam a situação mais grave e estão sem luz em 2.880 e 637 imóveis, respectivamente. Na região de Itajaí, Ilhota reúne os principais problemas, sobretudo nos bairros Alto Baú, Alto Braço Baú, Braço do Baú e Baú Seco, que estão às escuras. Um novo deslizamento de terra desfez parte dos trabalhos da Celesc, contribuindo para o saldo de 1.159 imóveis sem energia na cidade. Em Itajaí, a rede de alta tensão foi totalmente recuperada e, agora, os esforços estão voltados para a troca de medidores de casas e comércios. São substituídos, em média, 400 medidores por dia.