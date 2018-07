Cerca de 500 Pinguins são encontrados mortos na costa do Rio Grande do Sul

PORTO ALEGRE - Pelo menos 500 pinguins foram encontrados mortos entre as praias de Quintão e Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul, nesta semana. Os moradores da região avisaram a Patrulha Ambiental da Polícia Militar e o Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar), que recolheram 30 carcaças para análise nesta sexta-feira. A mortandade de pinguins não chega a ser fenômeno raro na costa gaúcha.

Nesta época do ano as aves migram da Patagônia para o norte em busca de alimentos. No deslocamento que, muitas vezes, vai até o litoral do Sudeste do Brasil, há grupos que sucumbem à exaustão, fome ou doenças e são arrastados para as praias do Sul. Pesquisadores do Ceclimar e da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) vão estudar as causas das mortes desta semana. O resultado deve ser divulgado em 30 dias.