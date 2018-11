Cerca de 500 protestam por moradia na avenida Paulista

Parte deles ocupou o prédio do Banco do Brasil, onde fica o escritório da Presidência da República, localizado na avenida. Eles ocupam o primeiro, segundo e terceiro andares do edifício. A Polícia Militar foi acionada. A corporação disse que as equipes estão em negociação com os manifestante e disse que o ato é pacífico.

Por volta das 12h30, o grupo ocupava duas faixas da direita da avenida, no sentido Paraíso. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda que o motorista evite a região.

Como o grupo iniciou o protesto no sentido Consolação, a Avenida Paulista registrava 1,5 km de retenção, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Itapeva. Não há reflexos no sentido Paraíso.