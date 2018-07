Cerca de 6% dos presos não retornam após Dia dos Pais Cerca de 6% do total de presos que receberam o benefício de saída temporária para comemorar o Dia dos Pais, no último dia 8, não retornaram, segundo balanço da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) de São Paulo. Dos 23.041 detentos beneficiados em todo o Estado, 1.344 não voltaram, o que representa 5,8%, de acordo com a Secretaria.