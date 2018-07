Cerca de 60 barracos foram atingidos na zona sul de SP De acordo com informações da Prefeitura de São Paulo, cerca de 60 barracos foram atingidos hoje, em uma área de aproximadamente três mil metros quadrados, durante o incêndio que ocorreu na favela Canto Verde, no bairro Jd. Vila Andrade, no Morumbi. Estima-se que 340 pessoas tenham sido afetadas. Duas mulheres ficaram feridas.