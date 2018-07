Cerca de 60 mil ainda estão sem água na Grande SP São Paulo, 10 - Pelo menos 60 mil moradores de Campo Limpo e Várzea Paulista, na região metropolitana de São Paulo, ainda estavam sem água na manhã desta terça-feira, 10. O fornecimento de água na região das duas cidades foi interrompido na noite de domingo, 08, depois que as instalações da Estação de Tratamento de Água da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), em Campo Limpo Paulista, foi inundada. De acordo com a empresa, durante a madrugada de hoje os técnicos conseguiram colocar a estação em funcionamento e a água voltou para cerca de 100 mil do total de 160 mil moradores atingidos. Ao longo do dia, o fornecimento de água deve voltar gradativamente e a previsão da Sabesp é a de que até a manhã desta quarta-feira, 11, o fornecimento seja restabelecido totalmente. Inundação O sistema integrado de tratamento e distribuição de água de Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista foi inundado na noite de domingo, com o transbordamento do Rio Jundiaí. A inundação danificou todos os equipamentos responsáveis pelo tratamento e distribuição de água para as duas cidades. Equipamentos de telefonia e dados, sistemas elétricos, mecânicos, móveis, computadores, além do laboratório de análises e a área de atendimento foram completamente atingidos.