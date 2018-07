Cerca de 80 sem-teto invadem prédio da CDHU em SP Cerca de 80 sem-teto invadiram na manhã de hoje o prédio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), no centro da capital, segundo a Polícia Militar (PM). O grupo entrou pacificamente no imóvel, localizado na Rua Boa Vista, por volta das 11 horas. Ainda não foi divulgado o motivo da invasão. A assessoria da CDHU não tem informações sobre o ocorrido.