Cerca de 800 quilos de maconha são apreendidos no PR

O motorista do veículo recebeu ordem de parada em frente ao posto da PRF, no km 642 da rodovia, mas fugiu, segundo a PRF. Para impedir a fuga, os policiais acionaram um equipamento conhecido como "cama de faquir", que furou os pneus da Saveiro. O motorista acabou abandonando o veículo a um quilômetro do posto e fugiu a pé, não sendo localizado.

A droga estava na caçamba e atrás dos bancos da picape. Durante a fiscalização, os policiais descobriram ainda que o veículo portava placas "frias" e documento falso. O carro havia sido furtado em Curitiba, em fevereiro deste ano, segundo a PRF.