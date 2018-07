O chefe do Grupo de Trauma Ortopédico do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HCFMUSP, Jorge dos Santos Silva, explica que, como na maioria das vezes os ciclistas circulam pelo trânsito sem as principais proteções, as lesões mais frequentes acabam sendo traumatismos cranianos e da coluna vertebral, além das fraturas da pelve (bacia), dos ossos do antebraço, do fêmur e da tíbia.