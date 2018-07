Cerca de 97% dos reajustes salariais repõem INPC no 1o semestre

Foram avaliadas 290 negociações salariais em comparação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE acumulada desde o último reajuste.

"Trata-se de um desempenho melhor que o obtido pelas mesmas 290 unidades de negociação nos anos de 2008 e 2009, quando o percentual de negociações com reajustes iguais ou superiores ao índice foi de, respectivamente, 87 e 93 por cento", destacou o Dieese.

"A melhora no resultado dos reajustes em 2010 frente ao observado nos dois anos anteriores é um indicativo do bom momento por que passa a negociação coletiva brasileira, em sintonia com a evolução dos indicadores econômicos do país."

O levantamento mostrou ainda que, na indústria, apenas 2 por cento dos reajustes ficaram abaixo do INPC no primeiro semestre. Nos dois anos anteriores, esse percentual chegou a quase 9 por cento.

No comércio, apenas uma das 37 unidades de negociação acompanhadas (3 por cento) apresentou reajuste insuficiente para a reposição das perdas inflacionárias.

O setor de serviços foi o que apresentou a maior proporção de reajustes abaixo do índice, mas o Dieese acrescentou que também neste caso houve redução no número de negociações que não conseguiram recompor o poder de compra. Cerca de 4 por cento dos reajustes do setor ficaram abaixo da inflação.

(Texto de Daniela Machado)