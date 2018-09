Cerca de mil casos de dengue são confirmados no PR Aproximadamente mil casos de dengue já foram confirmados este ano no Paraná, segundo boletim da Secretaria de Estado da Saúde divulgado hoje. Foram notificados 7.158 casos, dos quais foram confirmados 922 casos (884 autóctones e 38 importados). Os municípios que mais notificaram casos foram Londrina (2.650), Jacarezinho (938) e Foz do Iguaçu (601).