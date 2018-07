Cerca de mil sem-terra retomam marcha no centro de SP Os cerca de mil manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e Via Campesina, que integram a Marcha Estadual de Campinas a São Paulo, recomeçaram a passeata na capital paulista. Segundo informações da assessoria do MST, o grupo partiu no começo da manhã do Estádio do Pacaembu, onde estava acampado desde ontem, e seguiu em direção à Praça da Sé, no centro de São Paulo, onde devem chegar no meio da manhã.