Cerca de mil sem-teto fazem manifestação no Morumbi Cerca de mil integrantes de movimentos sem-teto ocupavam totalmente, às 12 horas desta segunda-feira, a Avenida Jorge João Saad, no Morumbi, zona sul de São Paulo, perto da Praça Roberto Gomes Pedrosa, de acordo com a Polícia Militar. Segundo a Polícia Militar, que acompanha a manifestação, o grupo protesta contra a reintegração de posse de um terreno, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.