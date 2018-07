Cérebro de ator enforcado em encenação da Paixão de Cristo foi afetado

PRESIDENTE PRUDENTE - O ator Tiago Klimeck, de 27 anos, teve o cérebro afetado por causa do acidente sofrido na noite da Sexta-Feira Santa durante a apresentação da Paixão de Cristo, em Itararé, no interior de São Paulo. Há alterações no crânio do paciente, segundo o novo boletim médico divulgado na tarde desta terça-feira, 10, pela Santa Casa de Itapeva, onde ele está internado desde sábado.

As alterações foram reveladas pela tomografia computadorizada a que o ator foi submetido nesta terça. Em coma induzido, ele continua internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e respira com a ajuda de aparelhos. O curto boletim médico não fornece mais detalhes sobre a saúde do ator, que por pouco não morreu durante o espetáculo.