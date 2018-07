Cérebro humano cresceu graças ao ato de cozinhar

Seguir uma dieta de alimentos crus não é bom para estimular o cérebro. Isso porque os humanos teriam de passar mais de 9 horas por dia comendo-os para conseguir energia suficiente para nossos cérebros de tamanho avantajado.

É o que observou um estudo de duas cientistas brasileiras publicado no site da Proceedings of the National Academy of Sciences. Foram calculados os custos energéticos de desenvolver um cérebro ou um corpo maior em primatas e concluiu-se que o consumo de alimentos cozidos possibilitou aos humanos a energia para formar o triplo de neurônios em comparação aos grandes macacos.

"Se você só comesse comida crua, não haveria horas suficientes no dia para conseguir as calorias necessárias para construir um cérebro tão grande", diz Suzana Herculano-Houzel, neurocientista da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e coautora do estudo.

Enquanto os humanos têm cerca de 86 bilhões de neurônios, os gorilas possuem 33 bilhões e os chimpanzés, 28 bilhões. Esses neurônios a mais nos dão benefícios, mas cobram seu preço: enquanto o cérebro humano consome 20% da energia do corpo em repouso, os dos outros primatas consomem apenas 9%.

A hipótese de que o consumo de alimentos cozidos turbinou o cérebro dos ancestrais do homem surgiu no final dos anos 1990, quando o primatólogo Richard Wrangham, da Universidade Harvard, relacionou a rápida expansão do cérebro dos Homo erectus, entre 1,6 milhão e 1,8 milhão de anos atrás, ao costume de aquecer alimentos com uma fogueira, pré-digerindo-os e facilitando a absorção de calorias.

Em novo teste dessa hipótese, Suzana e sua aluna Karina Fonseca-Azevedo, hoje no Instituto Nacional de Neurociência Translacional em São Paulo, decidiram observar se uma dieta de comida crua limitaria o crescimento máximo do cérebro ou do corpo de um primata. Contaram os neurônios em dezenas de espécies e descobriram que o tamanho do cérebro é diretamente ligado ao número de neurônios, que por sua vez é ligado à quantidade de calorias necessárias para alimentar esse cérebro.

As pesquisadoras então calcularam quantas horas por dia seriam necessárias para obter calorias suficientes de alimentos crus para abastecer o cérebro, de acordo com a massa corporal de cada espécie. Descobriram que o Homo sapiens precisaria comer por 9,3 horas; os gorilas, por 8,8; os orangotangos, por 7,8; e os chimpanzés, por 7,3 horas.

Conforme Suzana, na vida selvagem os outros primatas não têm como desenvolver cérebros maiores, a não ser que reduzissem o tamanho de seus corpos. Isso porque eles não podem ultrapassar o limite de calorias que conseguem consumir em 7 ou 8 horas de alimentação por dia. Já os humanos modernos têm a opção de processar alimentos crus com ajuda de liquidificadores e adição de outros nutrientes e proteínas. E também sabem cozinhar.

"Temos mais neurônios que qualquer outro animal vivo porque o cozimento permitiu essa mudança qualitativa, esse aumento no tamanho cerebral", diz ela. "Ao cozinhar, conseguimos ultrapassar o limite de quanto conseguiríamos comer em um dia."

Para Wrangham, o estudo brasileiro mostra que "um macaco não poderia ter um cérebro tão grande quanto o dos humanos enquanto seguir a dieta típica de um macaco". / AP