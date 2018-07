Cerimônia de abertura da Londres 2012 ganha prêmio de teatro britânico

A cerimônia, uma brincadeira caleidoscópica através da história recente da Grã-Bretanha, cheia de referências à literatura e à música, foi homenageada com o Prêmio Além do Teatro, oferecido pelo jornal londrino.

A editora do Evening Standard Sarah Sands, que também julgou a premiação anual, disse que a cerimônia se tornou uma "metáfora para a esperança nacional".

"Se nós conseguimos fazer isso, podemos conseguir qualquer coisa", afirmou ela. "Boyle conseguiu encontrar uma maneira de mostrar quem somos, como se ele fosse um poeta laureado. Ele fez tudo isso em um orçamento de austeridade. Ele foi além do teatro, mas ficou dentro dos limites do Tesouro."

A melhor peça foi "Constellations", que estreou no Royal Court Theatre, em janeiro, com várias críticas, enquanto o prêmio de melhor diretor foi para o diretor do Teatro Nacional Nicholas Hytner pela adaptação para os tempos modernos da peça de Shakespeare "Timão de Atenas".

"Sweeney Todd" foi premiado na categoria musical, enquanto Lolita Chakrabarti foi nomeada a dramaturga mais promissora por "Red Velvet". Os dramaturgos David Hare e a atriz Judi Dench foram premiados pelo Conjunto da Obra, e Simon Godwin ganhou o prêmio de diretor emergente.

(Reportagem de Mike Collett-White)