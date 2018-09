Cerimônia de cremação de Zélia Gattai será às 16h30 A cerimônia que antecede a cremação Zélia Gattai acontece hoje às 16h30, no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas. Os filhos de Zélia, João Jorge e Paloma Amado, decidiram depositar as cinzas da escritora no jardim de sua casa, no bairro do Rio Vermelho, onde também estão as cinzas de Jorge Amado. Pouco antes de seu falecimento, Zélia havia sido retirada da UTI e transferida para um quarto, onde passou os últimos instantes em companhia de integrantes da família. Paloma, abalada, deixou transparecer a dor da perda, e lembrou a fé de Jorge e Zélia, manifesta em personagens deles, como Pedro Arcanjo, um bedel que desmitifica a pureza caucasiana na elite baiana. "Eles não conheciam limites materiais, e sei que já estão de mãos dadas em seu jardim", comentou, emocionada. Em respeito à mãe e aos ritos religiosos, a família usará branco. A cremação propriamente deve ocorrer na segunda-feira, dois dias após a morte, de acordo com amigos.