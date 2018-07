Cerimônia de encerramento dos Jogos será pop e bem-humorada

Alheios às críticas feitas à cerimônia de abertura, que muitos acharam ser britânica demais para que o restante do mundo compreendesse, os organizadores voltaram a confiar na inspiração local para a despedida.

A indiscrição da mídia e dos artistas envolvidos impediu qualquer tentativa de manter sigilo sobre a festa, intitulada "Uma Sinfonia de Música Britânica". As Spice Girls, por exemplo, praticamente já confirmaram sua presença, após meses de especulações sobre uma reunião da banda feminina de sucesso na década de 1990. Elas devem se apresentar no Estádio Olímpico a bordo dos famosos táxis pretos de Londres.

Elas, além de Jessie J, Tinie Tempah, Brian May (guitarrista do Queen), Annie Lennox e George Michael foram fotografados ensaiando na fábrica da Ford em Dagenham, na zona leste de Londres. Muse e Ed Sheeran também revelaram que vão se apresentar.

Também há rumores de que Madness, The Who e Beady Eye, banda de Liam Gallagher, estariam na programação, e que a reclusa cantora Kate Bush, de "Running Up That Hill", apareceria em vídeo. O comediante Eric Idle, do Monty Python, também foi visto.

Cerca de 4.000 voluntários devem participar cantando e dançando, e famosos pontos turísticos londrinos - como a Tower Bridge, a London Eye, o Big Ben e a catedral de St. Paul - serão representados por réplicas.

"Se a cerimônia de abertura foi o casamento, nós somos a recepção das bodas', disse o diretor musical David Arnold a um jornal, sugerindo que as duas cerimônias serão complementares.

Os Beatles devem ser homenageados novamente, como já aconteceu há duas semanas, quando Paul McCartney comandou um coro de dezenas de milhares de vozes entoando "Hey Jude".

Espectadores estrangeiros que ficaram intrigados com algumas referências na cerimônia de abertura podem ficar perdidos novamente ao verem - conforme se especula - os atores David Jason e Nicholas Lyndhurst, da série "Only Fools and Horses", vestidos de Batman e Robin, no seu característico triciclo Robin Reliant.

A cerimônia de encerramento, com 150 minutos de duração, incluirá imagens de grandes momentos da atual edição da Olimpíada. A programação inclui também a cerimônia de premiação da maratona masculina, desfile das delegações, discursos e uma apresentação do Rio, próxima sede olímpica.

"Nunca é fácil fazer uma passagem de bandeira (...), mas temos uma passagem de bandeira muito interessante, cheia de alegria, cheia de paixão", disse o produtor olímpico do Rio, Marco Balich.

A chama olímpica, na forma de uma flor gigante com 204 "pétalas" de cobre, representando todas as nações participantes, será apagada para simbolizar o final da Olimpíada de Londres-12.

(Reportagem adicional de Avril Ormsby)