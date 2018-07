Cerimônia do Oscar concorre com carnaval na TV Este ano, a festa do Oscar coincide com o carnaval e os cinéfilos terão uma exibição cheia de ziriguidum na Globo. Quem espera ver os vestidos Dior no tapete vermelho do Kodak Theatre terá de se contentar com os flashes da cerimônia de premiação em meio aos biquínis de paetês. Na TV aberta, a Globo tem exclusividade de exibição do Oscar, em contrato firmado com a Disney/ABC, mas dará prioridade aos desfiles de carnaval do grupo especial do Rio. Não há previsão de exibição de compacto do Oscar nesta semana. Já os telespectadores que possuem TV por assinatura poderão acompanhar toda a cerimônia pelo TNT, que detém os direitos de exibição exclusivos entre os canais pagos básicos. A transmissão da premiação será feita em inglês, com tradução simultânea em português. Rubens Ewald Filho e Chris Nicklas farão os comentários do pré-show e da festa direto dos estúdios da TNT em Atlanta, a partir das imagens recebidas ao vivo do Kodak Theatre. O melhor tapete vermelho da noite, no entanto, está no E! Entertainment. A maratona do Oscar começa às 16 horas, com o Countdown to the Red Carpet, com previsões para as principais categorias e com as apostas do que será moda entre as celebridades da festa. A partir das 20 horas, Giuliana Rancic e Ryan Seacrest conversam com as celebridades que chegam ao Kodak na tenda do canal, a mais bem localizada do tapete vermelho. Como o E! não exibe a cerimônia de premiação, são mostradas entrevistas com os vencedores ao longo da programação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.