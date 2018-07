Cerimônia une 46 casais homossexuais

Para 46 casais do mesmo sexo que vivem em São Paulo, ontem foi uma noite especial. Pela primeira vez, uma iniciativa do Poder Executivo resultou em uma cerimônia coletiva e gratuita de união estável de casais homossexuais.

A maioria deles já vivia junto, mas ainda sofria constrangimentos pela falta de um documento oficial para comprovar a união.

O evento foi possível por uma ação conjunta da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e do 29.º Tabelionato de Notas. O Centro de Tradições Nordestinas (CTN) ofereceu o local e a festa, com decoração, banda, bolo e champanhe.

Uma das noivas, a assessora comercial Priscila Pires, de 24 anos, viu o evento como uma oportunidade única. "É um privilégio muito grande compartilhar minha felicidade com a felicidade de outros 45 casais." Ela conta que assim que soube da cerimônia, viu que seria imperdível. Ela namorava a assistente comercial Kathlen Marrichi, de 31, há dois anos. O casal esperava cem convidados.

A coordenadora do Centro de Integração da Cidadania da Secretaria da Justiça (CIC), Maria Isabel Cunha Soares, conta que o órgão já tinha uma parceria com o CTN em ações para proporcionar documentos para a população. "Como havia uma demanda por união estável nos postos do CIC, pensamos: por que não juntar as duas coisas?"

Para ela, o mais importante é ter dois programas da Secretaria da Justiça - o CIC e a Coordenação da Diversidade Sexual - trabalhando para efetivar uma política pública, mostrando que quem mora na periferia também pode usufruir desse recurso.

"Principalmente no mundo LGBT, a proteção do direito começa na região do centro. Na Vila Madalena, nos Jardins, a população LGBT ainda sofre muitos preconceitos, mas tem outras armas para se proteger. Já quem não tem condições fica alijado desse processo", diz Maria Isabel.

A maior parte dos 46 casais eram de baixa renda, diz ela.

Para o casal Junior, de 24 anos, a união estável significa não ter mais problemas ao apresentar o comprovante de residência em nome do companheiro Rafael, de 22. Eles já vivem juntos há dois anos em um relacionamento que tem apoio das famílias. "Para mim, significa muito, porque apesar de ser só uma união estável, já temos um documento para provar que estamos juntos", diz Rafael.

Ele soube do evento pelo Facebook, quando alguém compartilhou um link da Secretaria de Justiça. "Sempre quis oficializar, mas nunca imaginei que seria dessa forma."

A tabeliã Priscila Agapito, do 29º Tabelionato de Notas, observa que o fato de a cerimônia ser realizada no CTN é significativo, uma vez que o nordeste é uma região que tem problemas relacionados à homofobia. "De fato, é um incentivo de que agora é absolutamente legal fazer esse tipo de escritura." Ela observa que, mesmo entre os homossexuais, ainda existe desinformação sobre os direitos relativos à união estável./ MARIANA LENHARO