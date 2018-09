Cerimônias marcam 90 anos do fim da Primeira Guerra

Cerimônias em diversos países do mundo estão sendo realizadas nesta terça-feira para marcar o 90º aniversário do fim da Primeira Guerra Mundial. O conflito entre as potências mundiais se estendeu de 1914 a 1918, matou mais de 20 milhões de pessoas e redesenhou as fronteiras da Europa. Na França, a principal cerimônia foi realizada em Verdun, no nordeste do país, onde tropas francesas e alemãs travaram um combate de oito meses. Mais de 130 mil pessoas morreram no local. A batalha foi a mais longa da guerra. Desde então, Verdun tornou-se um dos símbolos da reconciliação entre França e Alemanha. Participam do evento o príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, e o presidente francês, Nicolas Sarkozy. A cerimônia não contou com a presença de veteranos da guerra, já que não há mais nenhum soldado vivo que lutou na batalha de Verdun. Na Grã-Bretanha, três dos quatro veteranos da Primeira Guerra que ainda estão vivos vão representar a Aeronáutica, o Exército e a Marinha em uma cerimônia no Cenotáfio de Londres. Herry Allingham, de 112 anos, Harry Patch, de 110, e Bill Stone, de 108, observarão, junto com os presentes, 2 minutos de silêncio. Na Austrália, uma cerimônia no Memorial da Guerra de Canberra lembrou a morte de 60 mil soldados. O armistício que deu fim à Primeira Guerra Mundial entrou em vigor às 11h, do 11º dia do 11º mês de 1918. A Primeira Guerra levou ao fim de impérios europeus, à criação da União Soviética e ao fim da hegemonia européia no mundo. É também considerado o primeiro conflito do mundo industrializado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.