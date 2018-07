Cern anuncia 1º choque e quer parceria com Brasil O Centro Europeu para a Pesquisa Nuclear (Cern) anunciou que o maior acelerador de partículas do mundo realizou ontem os primeiros choques de prótons, meses antes do que era esperado. Mas, a baixa velocidade, novas descobertas ainda podem levar anos para ocorrer. O Cern também revelou ao Estado que convidou o Brasil para se transformar em membro associado e participar de forma plena de seus projetos. Mas, para isso, o governo brasileiro teria de fazer uma contribuição financeira. As negociações foram iniciadas em setembro.