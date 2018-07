Cerrado é tema de livro da Embrapa Com apoio da The Nature Conservancy (TNC), a Embrapa está lançando o livro Cerrado: Ecologia e Flora (Volume 1). A publicação reúne trabalhos de quase 50 pesquisadores da Embrapa e de instituições parceiras envolvidas com ações de uso e conservação do bioma. O objetivo de reunir todo esse conhecimento sobre a região é contribuir com a instalação de modelos de desenvolvimento sustentável, por meio de tecnologias que possibilitem a preservação e o uso racional da biodiversidade do cerrado. Informações, site: www.nature.org/Brasil.