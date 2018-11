Cervejeiro britânico cria bebida com ostras e frango

Objetivo de Howe é criar 52 cervejas diferentes para cada semana do ano

Um mestre cervejeiro britânico lançou cervejas de sabores exóticos como ostras e frango.

Stuart Howe, que trabalha na cervejaria Sharp, na região da Cornualha, iniciou um projeto para fabricar pequenas quantidades da bebida em 52 sabores diferentes, um para cada semana do ano.

Howe iniciou o projeto em janeiro de 2010 e usou muitos dos ingredientes tradionais das cervejas como maltes, lúpulo, temperos, levedura e todos os processos necessários na fabricação de cada cerveja.

Mas, o cervejeiro resolveu incluir outros ingredientes como ostras, e mexilhões, rins de frango e coração de cordeiro, pimenta malagueta, cardamomo, cogumelos e até cervejas que alegam ter efeitos alucinógenos.

Howe reconhece que as 52 cervejas não vão agradar a todos.

Algumas das criações foram mais bem aceitas e até foram produzidas em escala maior e vendidas pela cervejaria Sharp. Mas, a própria cervejaria reconhece que nenhuma das estranhas bebidas de Howe chegaram a ser comercializadas de acordo com a média registrada pela cervejaria.

Blog e cerveja

Howe relata suas experiências e buscas por novos sabores em um blog, no qual dá os detalhes técnicos da bebida e como os novos sabores vão surgindo.

O mestre cervejeiro também teve ideias que não saíram do papel, como a cerveja com uso de plasma sanguíneo.

"Produtos do sangue nunca são abundantes, então ferver um pouco disso para colocar na cerveja é um pouco fútil. Se eu fosse fazer, seria meu próprio plasma, mas o custo de conseguir e purificar (o plasma) seria provavelmente elevado demais para o que seria apenas uma experiência divertida", disse Howe à BBC Brasil, por email.

Uma das misturas mais polêmicas é a cerveja chamada Shellfish stout, na qual Howe acrescentou ostras, mexilhões e o berbigão, um tipo de molusco bivalve.

Outra cerveja que não agradou a todos mas chama atenção pela excentricidade é a Helston's Offal Ale, na qual foram acrescentados fígado e rins de frango e coração de cordeiro.

Já a Fungal Strong Ale leva cogumelos comestíveis de vários tipos. A Imperial Dirty Bloody Mary leva tomate, batata doce e cenoura e, ainda há uma cerveja com vinagre balsâmico, a Balsamic Barley Wine Vinegar, além de cervejas com ingredientes da culinária indiana, como o cardamomo.

Outra bebida polêmica é a cerveja Wormwood Hallucinogenic Bitter, na qual Howe incorporou absinto e ervas para criar o que Howe alega ser uma bebida alucinógena.

"Contém absinto e sálvia, que são conhecidos por ser psicoativos. Estas duas ervas tem uma longa história de uso para escapar da realidade", escreveu Howe, que descreveu os elementos alucinógenos e quais são possíveis efeitos destas plantas. "Ainda tenho que beber a cerveja, mas experimentei durante a produção e me senti meio estranho", acrescentou.

No entanto, a preferida do mestre cervejeiro tem ingredientes diferentes mas que não se afastam tanto do tradicional: uma cerveja com frutas cítricas na qual Howe usou a casca de sete frutas diferentes para dar sabor à bebida.

Além das experiências com ingredientes, Howe também produziu cervejas "engraçadas" como a The World's Stupidest Beer (A Cerveja mais Estúpida do Mundo, em tradução livre), na qual o mestre cervejeiro alega que o barril de cerveja foi submetido a uma série de "processos irrelevantes que mudariam de alguma forma o sabor".

Para a BBC, Howe relatou quais seriam os "processos irrelevantes".

"Preparada (com o cervejeiro) nu, usando água de geleiras norueguesas e sulfato de cálcio americano, com a música I Need A Miracle, do (conjunto dance) Cascada tocada para a cerveja no tanque de condicionamento (...), com viagens de ida e volta em uma balsa de passageiros", afirmou.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.