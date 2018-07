Cesp ainda não respondeu notificação sobre vazão O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Donizete Rufino, disse nesta quinta-feira, 14, que a Companhia Energética de São Paulo (Cesp) ainda não respondeu à notificação recebida na véspera sobre a vazão da usina do Rio Jaguari. A ordem era cumprir a determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).