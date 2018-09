Cesp é obrigada a custear estudos em MS

A Companhia Energética de São Paulo (Cesp) foi condenada pela Justiça Federal a manter um programa de levantamento, monitoramento e resgate arqueológico na margem sul-mato-grossense dos reservatórios das hidrelétricas Engenheiro Sérgio Motta (Porto Primavera), Engenheiro Souza Dias (Jupiá) e Ilha Solteira, todas no Rio Paraná. O Ministério Público Federal (MPF) do MS afirma que patrimônio histórico é perdido com a erosão provocada pela variação do nível dos reservatórios e a destruição da vegetação nativa das margens. O processo foi ajuizado pelo MPF em Três Lagoas (MS), em novembro de 2005, após estudos iniciais que revelaram a riqueza histórica do material recolhido, com amostras que comprovam a ocupação da região há pelo menos 7 mil anos.