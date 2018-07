Cesp não vai operar eclusas e canal após leilão de Três Irmãos, diz Aníbal O governo do Estado de São Paulo, controlador da Cesp, não considera que será responsabilidade da empresa continuar operando as eclusas e o canal de navegação Pereira Barreto após a escolha de um novo operador para a hidrelétrica Três Irmãos, no leilão de 28 de março.