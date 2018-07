Cessar-fogo instável é mantido na Ucrânia; OSCE pede solução política

O cessar-fogo entre forças ucranianas e separatistas pró-Rússia estava sendo mantido em sua maior parte nesta segunda-feira no leste da Ucrânia apesar de violações esporádicas, mas a agência de segurança europeia disse que ambos os lados precisam buscar um acordo político.

O cessar-fogo, que passou a ter efeito na noite de sexta-feira, é parte de um plano de paz cuja intenção é encerrar um conflito que já dura cinco meses e que, segundo o encarregado de direitos humanos das Nações Unidas, já matou mais de 3.000 pessoas. O embate também causou a mais profunda tensão entre a Rússia e o Ocidente deste a Guerra Fria.

O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, visitou nesta segunda-feira o porto de Mariupol, em uma demonstração de solidariedade aos cidadãos, e prometeu defender a cidade dos separatistas pró-Rússia que avançaram em direção ao local na semana passada, antes de um acordo de cessar-fogo.

"Esta é a nossa terra ucraniana e não vamos abandoná-la a qualquer um", escreveu Poroshenko em sua conta no Twitter.

Ao chegar à cidade de 500 mil habitantes, que é vital para as exportações de aço da Ucrânia, Poroshenko disse: "Eu ordenei (os militares) que garantam a defesa de Mariupol com... vários lançadores de foguetes, tanques... e cobertura aérea. O inimigo vai sofrer uma derrota esmagadora."

A cidade, às margens do Mar de Azoy, também foi palco da pior violação da trégua, no sábado, quando forças do governo disseram ter ficado sob ataques de artilharia dos rebeldes. Uma mulher foi morta e quatro pessoas ficaram feridas,

“No geral, o cessar-fogo foi mantido, embora esteja pouco firme”, disse o embaixador suíço Thomas Greminger, atual presidente da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), acrescentando que os próximos dias seriam cruciais.

O presidente suíço, Didier Burkhalter, disse não estar “otimista" sobre a manutenção do cessar-fogo e acrescentou que apenas isso não era suficiente. “Os diferentes atores devem realmente pressionar por um avanço (político).”

Os dois lados permanecem divergindo bastante sobre o futuro do leste da Ucrânia, que abriga muitas das indústrias pesadas do país. No fim de semana, os rebeldes repetiram a afirmação de que queriam independência para a região ou união com a Rússia, e que não aceitariam o comando do governo ucraniano.

Tanto os rebeldes quanto os militares ucranianos insistem que estão respeitando estritamente o cessar-fogo e culpam os oponentes por quaisquer violações.

“As forças ucranianas estão observando o regime de cessar-fogo, mas quando enfrentam uma ameaça direta a suas vidas, elas revidam fogo. Mas elas permanecem nas posições que estavam no momento que o cessar-fogo foi assinado”, disse o porta-voz militar, Andriy Lysneko, em uma coletiva de imprensa em Kiev.

O centro de imprensa militar ucraniano listou cinco violações dos rebeldes ao cessar-fogo durante da noite de domingo para segunda-feira, enquanto os separatistas acusaram forças do governo de preparar uma ofensiva sobre uma cidade perto do bastião rebelde de Donetsk.

Um repórter da Reuters ouviu disparos de morteiro nas cercanias do aeroporto ao norte de Donetsk na tarde de segunda-feira.

(Reportagem adicional de Pavel Polityuk em Kiev, Timothy Heritage em Moscow e Stephanie Nebehay em Genebra)