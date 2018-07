Cessna cai em Curitiba; 2 morrem e 2 ficam feridos

O avião atingiu uma casa, mas as três pessoas que estavam no local não sofreram ferimentos. O carro que estava na garagem foi destruído. Segundo as informações dos socorristas, os dois tripulantes tiveram morte instantânea e o passageiro sofreu queimaduras e chegou a ter uma parada cardíaca, mas foi reanimado. O pedestre foi conduzido de helicóptero para o Hospital do Trabalhador.

De acordo com as informações do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) II, a aeronave decolou da base aérea do Bacacheri, às 14h26, com destino a Londrina, no norte do Paraná. O Cessna apresentou problemas no motor e o piloto tentou retornar, mas caiu em uma rua próxima ao aeroporto.