CET: 25 carros quebram por hora nas ruas de SP

Na média mensal, tiveram pane 12.295 automóveis. Para comparar, em 2008 a média por mês de resgates foi de 11.475 carros. Em 2007, 9.693. A influência desses incidentes é direta nos congestionamentos. ?Não foi feita pesquisa para identificar o motivo do aumento (nas remoções), mas minha avaliação é de que (o crescimento) é resultante do aumento da frota?, diz Cassio Hervé, diretor da Central de Inteligência Automotiva (Cinau), ligada ao Grupo Germinal. ?A idade média dos carros da capital é de 8 anos. Mas muitos acreditam que, após a revisão de 1 ano, não é preciso mais fazer manutenção.? Mas, vale ressaltar que a maior parte do aumento de frota registra a entrada de carros zero-quilômetro.

De acordo com levantamento feito com 4 mil motoristas pelo Grupo de Manutenção Automotiva (GMA), conforme o carro fica mais velho, o índice de visitas à oficina para manutenção preventiva cai. Para Cláudio Marte, do Departamento de Transporte da Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), a frota comercial também sofre sem manutenção. ?É preciso ainda que haja um remanejamento financeiro e uma maior parte da tarifa seja usada na manutenção de ônibus?, afirma Marte.

O cenário atual dos veículos paulistanos serve como base para a tentativa do Ministério das Cidades de adotar a inspeção mecânica obrigatória em todo o País. O projeto tramita na mesma resolução da obrigatoriedade da inspeção ambiental discutida pelo governo federal. Hoje, apenas o Rio tem programa parecido. Em São Paulo, a CET faz o serviço gratuitamente, uma semana por mês, mas a participação é voluntária e o número de vagas, restrito. Quatro em cada cinco veículos acabam reprovados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.