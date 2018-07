CET afrouxa veto a carros em Santo Amaro

O trecho com restrições ao transporte individual na parte da manhã agora terá uma das três faixas de circulação liberada para automóveis. Essa faixa, no entanto, será compartilhada: os ônibus também podem circular por ela.

Segundo a CET, a liberação inclui a Alameda Santo Amaro (no trecho entre as Ruas Basílio Luz e General Roberto Alves de Carvalho Filho), a Avenida Padre José Maria (no trecho do Largo 13 de Maio até a Rua Barão Rua Barão do Rio Branco), a Avenida Adolfo Pinheiro (a partir do Largo 13 de Maio), a Rua da Matriz e a Rua Paulo Eiró (no trecho após a Avenida Padre José Maria). Essa última via continua proibida nos demais trechos de circulação.

A restrição tem dividido os comerciantes de rua que trabalham ao redor do Largo 13. Quem está fora da zona de restrição reclama que, com as mudanças nos pontos de ônibus, o movimento de pedestres caiu, o que impacta as vendas. Por outro lado, quem trabalha nas áreas proibidas para carros viu o número de pedestres crescer e as vendas subirem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.