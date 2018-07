CET altera circulação de vias na zona sul de SP

Entre as alterações está a eliminação do retorno existente junto ao canteiro central da avenida, oposto à Rua Ministro José Galloti. Como alternativa, os motoristas deverão entrar à direita na Rua Nova York e seguir pela Rua Flórida e Avenida Portugal.

Além disso, ficará proibido a conversão e retorno junto ao canteiro central da avenida, sentido Marginal do Pinheiros, no cruzamento com a Avenida Portugal; conversão e retorno junto ao canteiro central da Avenida Jornalista Roberto Marinho, sentido Jabaquara, no cruzamento com a Rua Nova York; e haverá alteração de mão dupla para única de circulação da Rua Arizona, no trecho entre a Avenida Portugal e a Rua Nova York, passando a vigorar apenas este sentido.

A CET reforçou a sinalização da nova regulamentação e estará acompanhando a mudança e orientando os motoristas e usuários. Para informações de trânsito, ligue 1188 - Fale com a CET. Atende 24 horas por dia para informações sobre trânsito, ocorrências, remoções, reclamações e sugestões.