CET aplica 4 mil multas por desrespeito ao pedestre

A fiscalização, iniciada no dia 8, foca três enquadramentos do Código de Trânsito Brasileiro: deixar de dar preferência aos pedestres sobre a faixa de segurança; não dar preferência quando os pedestres não terminaram de atravessar uma rua (mesmo que o semáforo já esteja aberto); e não dar a preferência aos pedestres quando o motorista virar em uma rua transversal.

Os dois primeiros casos são considerados infrações gravíssimas com multa de R$ 191,53 e perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A terceira situação é considerada infração grave, sujeita a multa de R$ 127,69 e cinco pontos na CNH.

Na tarde desta terça-feira, 19, o prefeito Gilberto Kassab acompanhou a fiscalização do Programa de Proteção ao Pedestre no cruzamento entre as avenidas Paulista e Brigadeiro Luis Antônio. O programa foi implantado no dia 11 de maio. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Transportes, houve uma redução de 61% nos atropelamentos em 35 cruzamentos da região central e da Avenida Paulista que registraram esse tipo de ocorrência em 2010.