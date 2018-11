CET aplica 436 multas no 1º dia de regra da Zona Azul No dia em que começaram a valer as novas regras de estacionamento nas regiões do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, e da 25 de Março, no centro, os fiscais da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) aplicaram 436 multas até o início da noite. Segundo balanço parcial da companhia, até as 17 horas de ontem, foram registradas 198 autuações no Itaim. No centro, os agentes aplicaram 238 multas e guincharam 76 veículos.