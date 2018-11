CET aplicou 11,53 mil multas a caminhões em 15 dias A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo aplicou 11.525 multas na primeira quinzena da restrição de circulação dos caminhões na Zona de Máxima Restrição de Circulação (ZMRC). De acordo com a CET, no primeiro dia, em 30 de junho, os 501 agentes da companhia emitiram 1.163 multas. Já ontem, o número despencou para 850 multas. A queda no número de multas é atribuída pela CET à adaptação dos motoristas. Segundo a companhia, à medida que eles se acostumam às novas regras, o índice deve continuar caindo.