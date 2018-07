CET cadastra moradores de Interlagos para o GP Brasil de F1

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) começa amanhã, 17 o cadastramento dos moradores da região do autódromo de Interlagos, na zona sul da cidade, para garantir o acesso de veículos particulares à área de restrição de circulação durante o treino classificatório e a corrida do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 nos dias 25, 26 e 27 de novembro.

Para obter o adesivo de trânsito livre para o veículo, o morador deverá comparecer ao posto da CET montado na Praça Enzo Ferrari (em frente ao portão A do autódromo), entre as 10 e 21 horas, com a Cédula de Identidade (RG), comprovante de residência de 2011 (conta de água, luz, telefone e outros) e documento original do veículo a ser cadastrado. Estima-se existir 5000 residências na área de restrição. O atendimento será realizado diariamente até o dia 25 de novembro, inclusive no final de semana.

A CET espera cerca de 150 mil pessoas circulando na região do Autódromo nos dias 25, 26 e 27, além do movimento normal da região, gerando um acréscimo significativo no volume de tráfego de veículos e pedestres. Prevê-se que aproximadamente 50% das pessoas se desloquem para Interlagos em veículos particulares (com ocupação média de 3 pessoas por veículo) e que 50% o façam por transporte coletivo.

Para informações de trânsito, ligue 1188 - Fale com a CET. Atende 24 horas por dia para informações sobre trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões.