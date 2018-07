CET cria 'puxadinhos' azuis para calçadas de SP

Segundo a CET, os motoristas que desrespeitarem a nova área serão multados. A infração é considerada gravíssima, rende R$ 574,61 de multa e sete pontos na carteira de habilitação.

Delimitada por uma faixa branca e 17 balizadores cilíndricos de plástico, a área azul começa na sarjeta e termina no meio da rua, adicionando cerca de 50 metros quadrados de espaço exclusivo para quem está a pé. Essa calçada improvisada permite a travessia em menos tempo em um ponto da via sem semáforos. A ideia foi trazida de Nova York.

Após duas semanas de pesquisas, que incluem entrevistas com os pedestres e avaliação do respeito dos motoristas à novidade, técnicos da CET decidirão se vão implantar o ?puxadinho? azul em outros pontos da cidade. As próximas esquinas que devem recebê-lo são a da Rua Boa Vista com a Ladeira Porto Geral, a da Rua Quirino de Andrade com o Largo da Memória, ambas no centro, e a das Ruas Pedroso de Moraes e Morás, em Pinheiros, na zona oeste. Vias ao lado da Praça da Sé também podem ganhar a novidade. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.