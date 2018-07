CET de SP aumentará interdição da Paulista para obras O avanço das obras de readequação urbanística e viária na Avenida Paulista, em São Paulo, fará a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) aumentar a interdição na via. A partir de domingo, a faixa da direita da avenida ficará bloqueada nos dois sentidos, no trecho entre a Rua Augusta e a Alameda Ministro Rocha Azevedo. A CET recomenda aos motoristas que evitem circular na região. Iniciadas em 22 de julho, as obras, coordenadas pela Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, fazem parte do Projeto Nova Paulista. Está previsto o reposicionamento de 16 travessias de pedestres, a cerca de 30 metros dos cruzamentos, e a criação de outras 4, além da renovação de 50 mil metros quadrado de calçadas.