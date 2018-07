CET deixará de atender na sede do Detran, em SP O serviço de liberação de veículos e documentos não será mais oferecido na sede do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran) a partir da próxima segunda-feira. Até hoje o serviço era prestado tanto pela Polícia Militar quanto pelo posto da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), localizado na sede do Detran, na rua Boa Vista, no centro da capital.