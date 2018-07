CET desmente que multas de rodízio seriam anuladas

Segundo a CET, a mensagem orienta os motoristas a ligarem para um dos telefones de atendimento da Prefeitura (156), com o intuito de obter um número de protocolo que lhes permitiria anular multas recebidas por desobediência ao rodízio municipal de placas (Operação Horário de Pico).

Segundo a CET, a mensagem não tem fundamento e fiscalização e autuação do cumprimento do rodízio continuam desde sua implantação, em 1997. O órgão avisa que as multas aplicadas por circulação em horário proibido serão cobradas normalmente.