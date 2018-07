CET faz esquema especial e trânsito é tranqüilo em SP Apesar do maior volume de veículos nas ruas, a capital paulista não apresentava pontos de congestionamento por volta das 15h30. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o movimento era intenso principalmente nas imediações dos locais de votação. Por causa das eleições, está liberado, até o fim do dia, o estacionamento em locais com a placa de Proibido Estacionar, exceto nas faixas exclusivas de ônibus, junto ao canteiro central e em vias de trânsito rápido, como as Marginais do Tietê e do Pinheiros. Os motoristas podem utilizar ainda o Elevado Costa e Silva, que liga as zonas leste e oeste. A situação também era normal nas rodovias que ligam a capital ao litoral e ao interior do Estado, sem registro de acidentes graves. O Sistema Anchieta-Imigrantes operava no esquema cinco por cinco - as pistas sul das duas vias davam acesso à região da Baixada Santista, no litoral, e as norte de ambas, à capital.