CET fecha rua na z. leste para obra Expresso Tiradentes A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou hoje a rua João Afonso, na Vila Prudente (Zona Leste), desde as 14 horas, para continuidade das obras do Expresso Tiradentes, trecho Vila Prudente - Cidade Tiradentes, pela São Paulo Transporte (SPTrans). A rua ficará fechada durante a execução da obra, que tem duração prevista de 30 dias. Conforme informado no site da CET, os veículos provenientes da avenida Doutor Francisco Mesquita com destino às rodovias Dutra e Fernão Dias deverão seguir à direita na Rua Pindamonhangaba, à esquerda na rua Maria Daffré, retornando ao caminho original pelo cruzamento com a avenida Professor Luís Ignácio de Anhaia Mello. A CET instalou semáforo no cruzamento das ruas Pindamonhangaba e Amparo. A Engenharia de Campo da CET também irá acompanhar a interdição e orientar motoristas e usuários.